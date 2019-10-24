Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей? 

Lenta.ru 19 минут назад
Восточное притворство
Фото: РИА Новости
Чем ближе момент подписания документов по углубленной интеграции России и Белоруссии, тем активнее западные политики контактируют с Минском. Его впервые за 20 лет посетили сразу два крупных американских чиновника, а теперь и Лукашенко засобирался в ЕС. Кроме того, из Польши поступают сообщения о создании нового международного формата, который объединит Вашингтон, Варшаву, Киев и Минск. Белорусское руководство провозглашает многовекторную внешнюю политику, но его позиция по союзническим отношениям с Россией становится все менее однозначной. Как наладить отношения с Западом и не потерять поддержку на Востоке — в материале «Ленты.ру».
Нежданный гость
В декабре Москва и Минск будут отмечать двадцатилетнюю годовщину подписания договора о создании Союзного государства. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. До сих пор многие положения этого соглашения остались лишь на бумаге. Президенты России и Белоруссии договорились, что к юбилею подписания — 8 декабря 2019 года — страны составят и согласуют программу действий и дорожные карты для имплементации этого документа.
На фоне этих переговоров в Белоруссии приняли гостя, чей визит вызвал в России бурную реакцию. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего турне по Восточной Европе решил посетить Минск вслед за Кишиневым и Киевом. Беспрецедентное событие — американские чиновники такого уровня не приезжали в Белоруссию более 20 лет.
В белорусском МИД рассказали, что Болтон и Лукашенко обсуждали в основном вопросы региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации на Украине. Глава ведомства Владимир Макей особо подчеркнул, что во время переговоров «никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или от чего-то». По его словам, Минск не готов «стоять перед США с протянутой рукой».
Болтон сделал лишь одно заявление, которое можно трактовать через призму отношений Минска и Москвы: «Белорусский народ должен решить, хочет он оставаться суверенным или нет. Мое мнение — он все еще хочет оставаться суверенным государством». Это заявление перекликается с регулярно повторяемыми, в том числе в контексте российско-белорусской интеграции, словами Александра Лукашенко о неприкосновенности и святости суверенитета страны.
пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
Российская сторона на самом высшем уровне неоднократно подчеркивала, что проект Союзного государства не предполагает поглощения Белоруссии, так что подобные заявления от Минска и уж тем более от Вашингтона воспринимаются как укол Москве, особенно когда государственная «Белтелерадиокомпания» после заявления Болтона браво декларирует: «Джон Болтон привезет из Беларуси в Штаты уверенность, что наше государство суверенитетом и национальными интересами не торгует».
Значение визита, который для Вашингтона носил явно ознакомительный характер, переоценивать не стоит. Сам Болтон назвал его по большей части безрезультатным, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил: «Говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится». Как долго будет сохраняться такая ситуация — вопрос открытый, ведь следующий пункт назначения болтоновского турне, кажется, говорит об обратном, хотя в России остался практически незамеченным.
Сообразили на четверых
Речь идет о его визите в Варшаву, в ходе которого состоялась встреча глав Советов безопасности четырех государств: США, Польши, Украины и — внезапно — Белоруссии. Совместные переговоры представителей двух членов НАТО и стремящейся в альянс Украины никого не удивляют, но присутствие на них госсекретаря белорусского Совбеза Станислава Зася, который с января 2020 года должен возглавить ОДКБ, вызывает вопросы.
Болтон после встречи заявил, что все ее участники «разделяют опасения по поводу стабильности в регионе и стремятся к укреплению суверенитета и безопасности своих наций». На сайте Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши немногословно отмечается, что встреча была посвящена вопросам безопасности в Центральной и Восточной Европе, способам обеспечения стабильности в регионе и сохранению «суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств». Все четыре участника встречи договорились о продолжении переговоров в аналогичном формате.
@AmbJohnBolton
А вот представитель Белоруссии Зась в разговорах с журналистами разоткровенничался. По его словам, на встрече в Варшаве обсуждался вооруженный конфликт в Донбассе, эффективность «нормандского формата» и возможность присоединения к нему Вашингтона. При этом участником международных переговоров по Донбассу среди собравшихся в Польше стран является только Украина, но никак не Белоруссия.
Примечательны заявления Зася и тем, что идею о включении США в «нормандский формат» активно продвигает официальный Киев. Москва на правах участника минских переговоров отстаивает прямо противоположную позицию. При этом стратегический партнер Москвы — Минск — в этом вопросе поддерживает Киев, о чем свидетельствуют заявления Лукашенко и Макея.
Вскоре после восточноевропейского турне Болтон был уволен, но на политику США в регионе это вряд ли повлияло. Четырехсторонняя встреча в Варшаве не прошла даром: менее чем через месяц после нее президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в Нью-Йорке совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны, которое предполагает отправку в Польшу дополнительно около тысячи американских военных.
На фоне таких громких новостей мало кто заметил состоявшуюся в то же время встречу главы польского БНБ Павла Солоха и занявшего место Болтона Роберта О’Брайена, в ходе которой они обсудили прошедшие ранее в Варшаве четырехсторонние консультации. В сообщении БНБ та встреча описывается как старт нового международного формата Quadu («Четверка»), инициаторами создания которого выступают Варшава и Вашингтон. Подобная коалиция напрашивается на определенные исторические аналогии.
Третья Речь Посполитая
В 2005 году президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Логику этого высказывания он объяснил просто: в результате тех событий русские стали самым крупным разделенным европейским народом, десятки миллионов соотечественников проснулись гражданами совсем других государств.
С этими словами вряд ли согласятся поляки, ведь им появление государственных границ между русскими, украинцами и белорусами дало возможность склонить симпатии последних в свою сторону. Вот и «главный поляк Евросоюза», бывший польский премьер-министр, а ныне глава Евросовета Дональд Туск этим летом «громко и ясно» заявил: «Распад СССР стал благом для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы».
Эти слова идеально вписываются в формировавшуюся на протяжении столетий концепцию восточной политики Польши, которая ощущает себя последним форпостом Европы, призванным нести свет западной цивилизации на дикий Восток. Впервые Польша попыталась воплотить свои амбициозные мечты о новой Речи Посполитой еще в начале XX века, сразу после распада Российской империи. Тогда Варшава устроила резню на территории современных Белоруссии и Литвы, где другие империалисты, но уже из Вильнюса, при содействии большевиков попытались воскресить Великое княжество Литовское в виде Литовско-Белорусской ССР. Ее упразднили после визита Сталина, тогда еще члена Реввоенсовета. Литва и Польша продолжили локальную битву за отдельные территории; в Белоруссии создали союзную республику.
Очевидно, что Варшава не отказалась от имперских устремлений. Польский эмигрант Юлиуш Мирошевский в 1974 году опубликовал ставшую классикой польской политической мысли статью «Польский комплекс России и территория УЛБ», в которой писал: «Умерли ли в нас империалистические тенденции, является ли исторический русский "польский комплекс" безосновательным? Не думаю. Много ныне живущих поляков мечтает не только о польском Львове и Вильнюсе, а даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу в федерации с Литвой, Украиной и Беларусью, иными словами, альтернативой русскому империализму может быть только польский империализм, и всегда было так».
Но, учитывая прошлый печальный опыт, в 1990-е годы Польша вела осторожную политику, чтобы не сорвать вывод российский войск и спокойно вступить в НАТО, а спустя пять лет — и в ЕС. В 2004 году, сразу после получения вожделенного статуса в обоих альянсах, министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил на суд организации проект восточной политики Евросоюза. Спустя пять лет из этого проекта родится программа «Восточное партнерство», призванная выстроить диалог между ЕС и странами бывшего СССР. Примечательно, что на заре формата поляки пытались подключить к нему и Калининградскую область, но Москва эту инициативу предсказуемо не одобрила.
Именно Польша стала главным лоббистом евроинтеграции Украины, Молдавии, Грузии и других стран постсоветского пространства. В отличие от Турции, которая проводила аналогичную политику на руинах бывшего СССР в Закавказье и Средней Азии, у Польши было существенное преимущество — реальное членство в Евросоюзе. Параллельно Варшава начала независимую от ЕС политику экспансии, главным орудием которого стала «карта поляка» — документ, подтверждающий принадлежность иностранных граждан к польской нации. Изначально получить эту карту могли только жители бывшего СССР, и обращались за ней, как правило, белорусы и украинцы. С каждым годом число счастливых обладателей этого документа растет. В настоящий момент им обеспечены уже 130 тысяч граждан Белоруссии.
Хотя «Восточное партнерство» по сути польская инициатива, реализуется она все-таки под контролем Брюсселя, который предпочитает вести более аккуратную политику в отношении России. И это отсутствие солидарности, постоянное сдерживание очень злит Варшаву. Неудивительно, что Польша все чаще смотрит на США, которые не боятся ссориться с Россией при распространении своего влияния в Восточной Европе.
Слово за Минском
После вступления Польши в ЕС тональность ее диалога с Белоруссией резко изменилась. Ранее это были скорее добрососедские отношения, но с 2004 года Варшава открыто критикует пророссийский режим Лукашенко за нарушение прав человека, в том числе и польского меньшинства. Движение Белоруссии на Запад блокировалось ее союзническими отношениями с Россией. Для того чтобы ситуация изменилась, требовалась политическая воля белорусского руководства.
Перелом в отношениях Минска с Европой произошел в 2014 году, после Евромайдана на Украине. Лукашенко, всерьез опасаясь повторения крымского сценария, начал активно восстанавливать отношения с коллективным Западом, воспользовавшись появившейся напряженностью в отношениях с Россией. «Я больше не последний диктатор Европы. Есть диктаторы немного хуже, чем я, не так ли? Я уже меньшее зло», — говорил он с усмешкой в 2015 году.
В первую очередь Лукашенко изменил внутреннюю политику. За пять лет белорусский национализм поменял статус с маргинальной идеологии на социально приемлемую и стал общественным движением. Ему благоволят на высшем уровне: в республике идет процесс белорусизации и снижения роли русского языка. А поскольку националисты связывают прошлое своей страны не с Россией, а с Речью Посполитой, такая политика играет на руку Польше.
Помимо Варшавы у Минска появился еще один проводник прозападных устремлений. Формально Белоруссия предпочла сохранить нейтралитет в конфликте Киева и Москвы, но заявления Лукашенко о святости территориальной целостности Украины, отказ признать Крым российским и поддержку инициатив по Донбассу, которые не приемлет Россия, можно расценить как реверансы Украине.
пресс-служба администрации президента Украины
Еще один инструмент сближения Белоруссии с Западом — появившийся в 2015 году форум «Минский диалог». Официально он заявлен как экспертная площадка, призванная представить Белоруссию как миротворца между Россией и Европой. Однако на деле европейские и американские политики и эксперты рассуждают о «сдерживании России» и необходимости политики неприсоединения для Белоруссии.
Например, один из участников форума — работающая на правительство США аналитическая корпорация RAND — во время последнего «Минского диалога» выпустила доклад, в котором прямым текстом говорится, что Белоруссия в скором времени выйдет из союза с Россией, и лучшее, что может сделать Москва, — договориться с Западом о закреплении нейтрального статуса своего «стратегического партнера».
Такие оценки не вызывают удивления, особенно когда Минск и Вашингтон в форсированном режиме восстанавливают двухсторонние связи. Менее чем через месяц после визита Болтона в Минск Белоруссию посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, который пообещал вернуть в республику американского посла более чем через десять лет после его отзыва.
После того как Москва стала говорить об укреплении интеграции с Минском, за движение Белоруссии в обратном направлении — на Запад — бороться, кажется, начали абсолютно все. Даже Литва, которая в последнее десятилетие практически полностью уничтожила отношения с Минском, сейчас высказывается за восстановление отношений с целью отвратить Белоруссию от интеграции с Россией.
Поиски спонсора
Налаживая отношения с Западом, Лукашенко и Макей постоянно оговариваются, что «Минск не будет выстраивать ни с кем дружеских отношений против России». Официальная доктрина внешней политики Белоруссии — многовекторность. Однако подобная политика — удел изначально нейтральных государств, таких как Финляндия или Швейцария, а уже связанных союзническими обязательствами.
Чем теплее отношения Минска с Западом, тем более резкие высказывания звучат в адрес Москвы. Например, по поводу нефтяного вопроса: в Белоруссии не устают заявлять, что именно нежелание Москвы идти на уступки в цене является главным препятствием в интеграционных процессах. Недавно Россию также упрекнули в сдерживании интеграции в рамках ЕАЭС. Наконец, Минск наотрез отказывается от размещения на территории республики российской военной базы.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС
Все эти выпады руководство республики объясняет своей честностью и намерением открыто обсуждать существующие в отношениях проблемы. Однако параллельно звучат намеки о возможном сворачивании интеграции. Макей говорит, что этот вопрос неинтересен населению страны, а позже намекает представителям националистически ориентированных СМИ, что если граждане республики поставят вопрос о нецелесообразности союза с Россией, власть их обязательно услышит.
Такие петиции, кстати, уже есть, и их поддерживают некоторые депутаты. Лукашенко же открыто говорит, что из-за риторики Москвы ему «не хочется никаких союзов». Вкупе со всеми обвинениями подобные заявления выглядят как откровенный шантаж.
В России на неоднозначные шаги Минска критически реагируют только отдельные депутаты, МИД же предпочитает сглаживать углы. Так, глава ведомства Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии от размещения российской базы «неприятным эпизодом» и добавил, что несовпадение позиций Москвы и Минска во внешней политике «ничего не значит». Недавно назначенный послом в Белоруссии Дмитрий Мезенцев открытым текстом предлагает игнорировать визиты американских чиновников в республику и сосредоточиться на интеграции.
А Минск тем временем открыто заявляет, что политического сближения с Москвой не допустит, что его интересует исключительно экономическая интеграция. На практике это означает, что сложившаяся за последние пять лет внешняя политика Белоруссии не изменится, а Россия будет оплачивать продолжающееся движение союзника на Запад, в новую Речь Посполитую.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Последние новости
Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа»
Комментарии
В мире , Статьи , Дмитрий Мезенцев , Анджей Дуда , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Владимир Макей , Радослав Сикорский , Сергей Лавров , Дональд Туск , Александр Лукашенко , Дэвид Хейл , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ЕС , Европейский совет , ШОС , НАТО , ЕАЭС , Lenta.ru , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России8
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос13
Найден «тайный» информатор Трампа об Украине
Найден «тайный» информатор Трампа об Украине8
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились9
Кадыров объявил врагам войну
Кадыров объявил врагам войну7
Новости партнеров
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение