Сноуден «оказался в ловушке» в России

В интервью подкасту Joe Rogan Experience он заявил, что «выступает с критикой российского правительства ». Сноуден рассказал, что «критиковал президента России», а также «российские законы о слежке».

«Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал», — приводит его слова РИА «Новости».

Сноуден заявил, что «оказался в ловушке в России», поскольку «направлялся в Латинскую Америку», но «правительство США аннулировало паспорт».

По его словам, тяжело быть «в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России».