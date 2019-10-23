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Сноуден «оказался в ловушке» в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 42 минуты назад
Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, которому российские власти предоставили убежище, заявил, что «оказался в ловушке» в России.
В интервью подкасту Joe Rogan Experience он заявил, что «выступает с критикой российского правительства». Сноуден рассказал, что «критиковал президента России», а также «российские законы о слежке».
«Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал», — приводит его слова РИА «Новости».
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке в России», поскольку «направлялся в Латинскую Америку», но «правительство США аннулировало паспорт».
По его словам, тяжело быть «в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России».
«Это трудно, но необходимо», — сказал он.
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В мире , Эдвард Сноуден , АНБ , Правительство РФ , РИА Новости
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