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США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
США призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Чиновник отметил, что США "не играли никакой роли" в соглашении между Турцией и Россией.
"Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными", — сообщил представитель администрации.
По его словам, США "будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права" тех граждан, которые находятся в тех областях, по которым было достигнуто соглашение между Турцией и Россией. Он также призвал "предотвратить насильственное перемещение граждан" из этих областей.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Турции и ситуации в Сирии. По его словам, турецкая сторона проинформировала США, что прекращение огня на границе с Сирией будет постоянным. В этой связи американский лидер объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с военной операцией. Кроме того, Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.
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Комментарии25
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США , Сирия , Турция
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