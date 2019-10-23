Трамп объявил о своем решении по Турции

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Трамп поручил снять санкции против Турции 

ТАСС 45 минут назад
Вашингтон отменяет санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", — сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.
При этом американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии.
"Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", — пояснил президент США.
По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.
Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , США , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , Анкара , Сирия , Турция
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