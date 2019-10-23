Трамп объявил о своем решении по Турции

Трамп поручил снять санкции против Турции

"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", — сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

При этом американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии.

"Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", — пояснил президент США.

По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.