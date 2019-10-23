Россия выдвинула США новые обвинения

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США продолжают разрабатывать химоружие, заявил Белоусов 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
США продолжают разрабатывать химическое оружие, известно примерно о 500 патентах по военным разработкам в сфере химоружия, выданных в Штатах, заявил в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"На сегодня США остаются единственным государством-участником КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия — ред.), все еще обладающим военным химарсеналом — всего 2 тысячи тонн химоружия на основе иприта, VX, зарина и других веществ", — сказал Белоусов, который является замглавы российской делегации.
По его словам, темпы уничтожения химоружия в США остаются на очень низком уровне, что вызывает у Москвы сомнения в приверженности США своим основным обязательствам в рамках КЗХО.
"В нарушение пункта 1а статьи первой КЗХО Вашингтон фактически продолжает разрабатывать и совершенствовать химоружие. Известно о порядка 500 выданных в США патентах по военно-прикладным разработкам в области создания химоружия, средств его доставки и применения, в том числе в бинарном снаряжении", — подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что США приняли в 2003 и в 2015 годах ряд документов, в которых санкционировали возможность использования химических средств по борьбе с беспорядками для решения боевых задач.
"Призываю европейские страны вместо того, чтобы бросать обвинения в наш адрес и в адрес других стран, обратить внимание на реальное нарушение КЗХО со стороны США, которые являются стратегическим союзником большинства европейских стран", — добавил Белоусов.
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Комментарии12
В мире , Видео , Политика , США , Андрей Белоусов , Генассамблея ООН , ООН
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