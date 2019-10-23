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США объяснили задержание Билалова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки
Фото: Машков Юрий / ТАСС
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан за нарушение визового режима, он не покинул США в установленный срок, заявили в американской иммиграционной службе.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме в Майами. МВД России не было уведомлено о его задержании.
Отметим, что Билалов лишился своих постов после резкой критики со стороны президента Владимира Путина в 2013 году.
Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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В мире , Происшествия , Ахмед Билалов , Владимир Путин , МВД , США
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