США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки

США объяснили задержание Билалова

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан за нарушение визового режима, он не покинул США в установленный срок, заявили в американской иммиграционной службе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме в Майами. МВД России не было уведомлено о его задержании.

Отметим, что Билалов лишился своих постов после резкой критики со стороны президента Владимира Путина в 2013 году.

Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.