«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов на полиграфе

Глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что все народные депутаты от партии «Слуга народа», которых подозревают в получении взяток, будут проверены на полиграфе. Таким образом, считает он, можно будет точно установить, верны ли сообщения СМИ о том, что голосование в Раде якобы было проплачено.

Депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе… Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал глава страны в Facebook.

Он подчеркнул, что все вопросы будут сняты после честного и беспристрастного расследования. Украинский президент добавил, что не собирается мириться с попытками «бросить тень» на его партию. «Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заявил он.

Ранее ряд украинских СМИ написал, что офис главы государства заподозрил 11 парламентариев от пропрезидентской партии в получении взяток по $30 тыс. за голосование против антикоррупционного законопроекта.

Как поясняет телеканал 24tv.ua, депутаты отказались поддержать отмену коррупционной схемы, которая заложена в процедуру оценки стоимости жилья. Так, украинцы, оформляя сделки с недвижимостью, ежедневно отчисляют порядка 1 млн гривен фирмам-посредникам. При этом к организациям якобы причастны экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник , связанные с украинским олигархом Игорем Коломойским.

В связи с подозрением в коррупции Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, депутаты могут получить от восьми до 12 лет лишения свободы, если их вина будет доказана. Вместе с тем они не смогут занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

«В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи», — рассказал Качура в соцсетях.

По его словам, проверка пройдет в прямом эфире. Вместе с тем народный избранник предложил свои пять вопросов для полиграфолога, все они касаются «неправомерной выгоды», которая могла быть получена в ходе голосования в парламенте.

Качура также предложил пользователям писать в комментариях свои вопросы.

Один из пользователей подбодрил парламентария, написав, что все будет хорошо. Другие же предложили свои варианты. «Брали ли вы взятки?» — спросила Марианна Уварова. «У вас есть офшорные счета?» — такое вопрос предложила Ульяна Гродно.

Был также полушуточный вопрос от Вероники Зуевой: «Сколько денег вам нужно для счастья?»

Анонс проведения допроса на детекторе лжи разместил также на своей странице в соцсетях и Александр Дубинский. «Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН [»Слуга народа» Давид] Арахамия. Прямая трансляция в 20.00. Не пропустите», — написал он.

Вместе с тем украинские СМИ предполагают, что во фракции в связи с коррупционным скандалом зреет раскол.

Ранее Арахамия в комментарии телеканалу 24tv.ua сказал, что он не подозревает Дубинского в коррупции, так как он «заранее сказал, как будет голосовать». Однако глава фракции подчеркнул, что нельзя делать вид, что «ничего не случилось, потому что это будет плохо влиять на микроклимат внутри комитета».