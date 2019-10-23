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«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов на полиграфе 

Газета.Ru 1 час назад
«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов
Фото: Газета.Ru
Глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что все народные депутаты от партии «Слуга народа», которых подозревают в получении взяток, будут проверены на полиграфе. Таким образом, считает он, можно будет точно установить, верны ли сообщения СМИ о том, что голосование в Раде якобы было проплачено.
Депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе… Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал глава страны в Facebook.
Он подчеркнул, что все вопросы будут сняты после честного и беспристрастного расследования. Украинский президент добавил, что не собирается мириться с попытками «бросить тень» на его партию. «Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заявил он.
Ранее ряд украинских СМИ написал, что офис главы государства заподозрил 11 парламентариев от пропрезидентской партии в получении взяток по $30 тыс. за голосование против антикоррупционного законопроекта.
Как поясняет телеканал 24tv.ua, депутаты отказались поддержать отмену коррупционной схемы, которая заложена в процедуру оценки стоимости жилья. Так, украинцы, оформляя сделки с недвижимостью, ежедневно отчисляют порядка 1 млн гривен фирмам-посредникам. При этом к организациям якобы причастны экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник, связанные с украинским олигархом Игорем Коломойским.
В связи с подозрением в коррупции Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, депутаты могут получить от восьми до 12 лет лишения свободы, если их вина будет доказана. Вместе с тем они не смогут занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что пройдет проверку на полиграфе в среду, 23 октября в 20.00 (совпадает с мск). Два других депутата — Александр Дубинский и Александр Качура — также выразили желание принять участие в этом процессе.
«В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи», — рассказал Качура в соцсетях.
По его словам, проверка пройдет в прямом эфире. Вместе с тем народный избранник предложил свои пять вопросов для полиграфолога, все они касаются «неправомерной выгоды», которая могла быть получена в ходе голосования в парламенте.
Качура также предложил пользователям писать в комментариях свои вопросы.
Один из пользователей подбодрил парламентария, написав, что все будет хорошо. Другие же предложили свои варианты. «Брали ли вы взятки?» — спросила Марианна Уварова. «У вас есть офшорные счета?» — такое вопрос предложила Ульяна Гродно.
Был также полушуточный вопрос от Вероники Зуевой: «Сколько денег вам нужно для счастья?»
Анонс проведения допроса на детекторе лжи разместил также на своей странице в соцсетях и Александр Дубинский. «Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН [»Слуга народа» Давид] Арахамия. Прямая трансляция в 20.00. Не пропустите», — написал он.
Вместе с тем украинские СМИ предполагают, что во фракции в связи с коррупционным скандалом зреет раскол.
Ранее Арахамия в комментарии телеканалу 24tv.ua сказал, что он не подозревает Дубинского в коррупции, так как он «заранее сказал, как будет голосовать». Однако глава фракции подчеркнул, что нельзя делать вид, что «ничего не случилось, потому что это будет плохо влиять на микроклимат внутри комитета».
«Поэтому этот вопрос надо решить, чтобы не было никаких обвинений друг к другу, и дальше начать работать как мы работали до этого», — заключил народный депутат Верховной рады Украины.
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Комментарии1
В мире , Статьи , Украина , Александр Качура , Виталий Хомутынник , Владимир Зеленский , Давид Арахамия , Александр Дубинский , Верховная Рада
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