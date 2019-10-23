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В Чехии осквернили памятник Красной армии 

ТАСС + ещё 6 36 минут назад
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Фото: @Tomáš Macura
Памятник Красной армии, установленный в Садах Коменского в центре города Острава на северо-востоке Чешской Республики, в среду был облит красной краской. Об этом сообщило информационное агентство CTK.
Сигнал об осквернении памятника поступил в муниципальную полицию в 07:00 по среднеевропейскому времени (08:00 мск). Об акте вандализма сообщил прохожий. Правоохранительные органы ведут поиск неизвестных злоумышленников.
Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии. Местные власти приступили к работе по его очистке от краски. Муниципальной полиции отдан приказ усилить патрулирование в месте установки памятника.
Акт вандализма резко осудил мэр Остравы Томаш Мацура.
"Какие-то "герои" под покровом темноты облили и изрисовали красной краской памятник Красной армии. Мне стыдно за них! Они продемонстрировали собственную трусость, незнание истории и неуважение к воинам-освободителям, которые погибли при освобождении Остравы и останки которых здесь погребены", — написал политик в Twitter.
Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город шли в течение почти двух месяцев и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.
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Комментарии19
В мире , Другое , МВД , Чехия
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