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Итоги доклада о химатаке в Сирии назвали сфабрикованными 

Lenta.ru + ещё 6 32 минуты назад
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подгоняла результаты расследования химической атаки в сирийском городе Дума под необходимые выводы. Соответствующий отчет правозащитной организации Courage Foundation был опубликован на сайте WikiLeaks.
Один из сотрудников ОЗХО встретился с правозащитниками и рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования. Он сообщил организации, что химические анализы и показания некоторых свидетелей не стали предавать огласке для сохранения определенных выводов.
Также фонд выявил нестыковки в части доклада о токсикологических и баллистических исследованиях. Как утверждает организация, в документе говорится о том, что химикаты не были обнаружены. Также ОЗХО не привела результаты проб хлора в сирийском городе и не рассказала о превышении норм его содержания. Правозащитники рассказали, что нескольких инспекторов, несогласных с мнением организации, отстранили от расследования.
В апреле 2018 года на сирийский город Дума была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США в связи с химатакой нанесли по республике массированный ракетный удар.
В феврале этого года журналист BBC признал ролик о химатаке фейком. Он провел расследование и убедился, что в госпитале не было зарегистрировано смертельных случаев в связи с атакой.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , ОЗХО , Wikileaks , Госдума , Сирия
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