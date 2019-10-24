Итоги доклада о химатаке в Сирии назвали сфабрикованными

Один из сотрудников ОЗХО встретился с правозащитниками и рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования. Он сообщил организации, что химические анализы и показания некоторых свидетелей не стали предавать огласке для сохранения определенных выводов.

Также фонд выявил нестыковки в части доклада о токсикологических и баллистических исследованиях. Как утверждает организация, в документе говорится о том, что химикаты не были обнаружены. Также ОЗХО не привела результаты проб хлора в сирийском городе и не рассказала о превышении норм его содержания. Правозащитники рассказали, что нескольких инспекторов, несогласных с мнением организации, отстранили от расследования.

В апреле 2018 года на сирийский город Дума была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада , так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США в связи с химатакой нанесли по республике массированный ракетный удар.

В феврале этого года журналист BBC признал ролик о химатаке фейком. Он провел расследование и убедился, что в госпитале не было зарегистрировано смертельных случаев в связи с атакой.