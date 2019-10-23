В США объявили о новой эре на Ближнем Востоке

Вывод американских войск с севера Сирии был результатом не только импульсивного решения президента США Дональда Трампа , но и более длительного систематического сдвига в расстановке сил на Ближнем Востоке, где России Китаю отведены лидирующие роли. Об этом пишет Newsweek.

По его мнению, Россия действительно повысила свой имидж как посредника и приобрела некоторые возможности в Сирии. Сучков отметил, что у Москвы нет намерения завладеть Ближним Востоком и ресурсов, чтобы это сделать.

«Стратегический план России состоит в том, чтобы построить полицентричный мир, где США не будут основной движущей силой, а главную роль будут играть незападные страны», — заявил он.

Кроме того, Сучков отметил, что Россия работает над привлечением в страну экономических инвестиций, продажей оружия и укреплением позиций путем дипломатического посредничества.

Преподаватель Оксфорда Сэмюель Рамани, специализирующийся на внешней политике России, согласился с таким мнением. По его словам, на Ближнем Востоке сейчас действует трехполярная система: США — гарант безопасности, Китай — крупный экономический центр, и Россия, играющая важную роль в кризисной дипломатии. Рамани отметил, что Россия с момента вступления в сирийский конфликт поддерживает открытые контакты со всеми крупными игроками.

«Это единственная страна, которая может говорить со всеми: с Израилем, Ираном, курдами, сирийскими правительственными войсками», — сказал эксперт и отметил, что Россия может расширить свою роль в кризисах, затрагивающих Ливию и Йемен.

Американский лидер Дональд Трамп отказался помогать курдам и приказал вывести войска с севера Сирии. После этого многие западные СМИ назвали Путина новым хозяином Ближнего Востока.