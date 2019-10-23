Бутина может прилететь в Москву 26 октября

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что она может прилететь в Москву уже 26 октября, в субботу.

«Если она покинет тюрьму в пятницу утром и ее заберут агенты миграционной службы, то она сможет быть дома, возможно, в субботу», — рассказал адвокат.

Дрисколл уточнил, что власти США не сообщают номера рейса, на котором полетит Бутина. Гражданку России должны будут сопровождать до Москвы два сотрудника миграционной службы. По предположению адвоката, в таком случае они не смогут воспользоваться рейсом «Аэрофлота» , так как закон запрещает тратить деньги налогоплательщиков на перелет иностранными авиакомпаниями, передает РИА Новости.

Напомним, что гражданку РФ Марию Бутину осудили в США на 18 месяцев по обвинению в незаконной работе на правительство РФ. По решению суда, россиянку депортируют на родину после отбытия ею наказания.

В июне Бутиной сократили срок тюремного заключения на 10 дней, таким образом гражданка РФ должна выйти на свободу 25 октября.