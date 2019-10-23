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Трамп называл линчеванием процедуру импичмента 

Российская Газета
Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы. Глава государства также отметил, что однажды подобным образом могут поступить и республиканцы в отношении президента-демократа.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. По его словам, если когда-нибудь президентом США станет демократ, а республиканцы получат большинство в палате представителей они смогут устроить президенту импичмент "без должной процедуры, объективности и законных прав на это". "Все республиканцы должны запомнить, то, свидетелями чего они здесь являются — линчевание. Но мы победим!" — цитирует Трампа РИА Новости.
Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.
Сейчас продолжается опрос свидетелей по "украинскому делу", а также рассылаются многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти потребуется две трети голосов.
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Комментарии3
В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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