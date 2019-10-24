Сеул обратился к России за помощью

Сеул попросил Россию помочь в денуклеаризации КНДР

"Я считаю, что и Корея, и Россия заинтересованы в продвижении таких проектов, как установление железнодорожного сообщения, а также установление газовых маршрутов на территории Южной, Северной Кореи и России. К этому мы проявляем совместный интерес. Для этого необходимо, чтобы прошел процесс денуклеаризации на Корейском полуострове. Поэтому просим о содействии процессу денуклеаризации", — заявил он на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергеем Неверовым.

Трехсторонние проекты Москвы, Сеула и Пхеньяна включают установление транспортного железнодорожного сообщения из России через Северную Корею с югом полуострова, а также строительство газопровода через территорию КНДР для поставок из РФ в Южную Корею.

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам северокорейский порт Наджин (Раджин) совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. Проект "Хасан-Раджин" был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в город Наджин (Раджин) с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран. Были осуществлены несколько поставок российского угля в Южную Корею, но в последнее время проект простаивает.