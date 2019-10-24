Турция построит школы в зоне безопасности Сирии

Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии

Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии , сообщил турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Anadolu.

Как уточнил глава государства, таким образом Анкара обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.

Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.

В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.