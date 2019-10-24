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Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Турция построит школы в зоне безопасности Сирии
Фото: Reuters
Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает Anadolu.
Как уточнил глава государства, таким образом Анкара обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.
Ранее российская военная полиция заняла позицию на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского Кобани.
В Москве пообещали реализовать меморандум с Турцией по Сирии без насилия.
Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Санкции США , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Анкара , Сирия
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