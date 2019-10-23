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ЕС разработал проект санкций против Турции из-за операции в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 5 минут назад
ЕС разработал проект санкций против Турции
Фото: Reuters
Евросоюз осудил военную операцию Турции в Сирии, подготовив проект новых экономических санкций в отношении Анкары, сообщили представители Европарламента.
В частности, предлагается заморозить льготный режим турецкого сельскохозяйственного экспорта в ЕС. Хотя европейские законодатели не имеют права голоса в отношении торговых санкций, у них есть возможность сокращения выплат в размере около 250 млн евро, которые предоставляются Турции в рамках процесса интеграции с ЕС. Крайней мерой является прекращение действия таможенного соглашения между ЕС и Турцией, передает ТАСС.
Европарламент требует от Анкары отказаться от претензий на контроль над зоной безопасности на северо-востоке Сирии. Предлагается ввести персональные санкции против турецких чиновников, которые, как предполагается, ответственны за нарушения прав человека во время операции против курдов.
Также европарламентарии призывают создать на севере Сирии зону безопасности в соответствии с мандатом ООН.
Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности.
Во вторник Россия и Турция договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов, начиная с 23 октября, на уход из 30-километровой зоны возле сирийско-турецкой границы. Россия примет участие в патрулировании зоны.
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В мире , Ближний Восток , Европа , ЕС , Европарламент , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , Турция
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