Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых

В деле о катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом могут появиться новые подозреваемые. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

«Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний», — сказал он.

Суд по делу о катастрофе начнется 9 марта 2020 года.