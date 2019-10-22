Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых 

В деле о катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом могут появиться новые подозреваемые. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
«Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний», — сказал он.
Суд по делу о катастрофе начнется 9 марта 2020 года.
Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. В июне Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению, и выдала международные ордера на их арест. По версии группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.