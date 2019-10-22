В Барселоне провели обряд «изгнания судебного произвола»

В центре Барселоны на площади Испании сотни сторонников независимости Каталонии провели "обряд очищения Каталонии от неправедного суда".

Для этого собравшиеся вылили в фонтан в центре площади множество чистящего средства для посуды. В результате над площадью еще час летали клочья мыльной пены.

Таким образом сторонники независимости Каталонии протестуют против вердикта Верховного суда Испании, который осудил на большие тюремные сроки и огромные штрафы 12 бывших членов правительства региона за подготовку референдума о независимости. Плебисцит прошел 1октября 2017 года, но Мадрид его не признал.

Это уже девятый день протестов в Барселоне и других крупных городах Каталонии. В пятницу на прошлой неделе манифестации закончились уличными боями с полицией. Сейчас полицейские опасаются, что активисты движения за независимость могут вновь устроить беспорядки в конце этой недели.