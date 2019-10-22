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В Барселоне провели обряд «изгнания судебного произвола» 

Российская Газета 2 часа назад
В Барселоне провели обряд «изгнания судебного произвола»
Фото: РИА Новости
В центре Барселоны на площади Испании сотни сторонников независимости Каталонии провели "обряд очищения Каталонии от неправедного суда".
Для этого собравшиеся вылили в фонтан в центре площади множество чистящего средства для посуды. В результате над площадью еще час летали клочья мыльной пены.
Таким образом сторонники независимости Каталонии протестуют против вердикта Верховного суда Испании, который осудил на большие тюремные сроки и огромные штрафы 12 бывших членов правительства региона за подготовку референдума о независимости. Плебисцит прошел 1октября 2017 года, но Мадрид его не признал.
Это уже девятый день протестов в Барселоне и других крупных городах Каталонии. В пятницу на прошлой неделе манифестации закончились уличными боями с полицией. Сейчас полицейские опасаются, что активисты движения за независимость могут вновь устроить беспорядки в конце этой недели.
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В мире , Европа , Испания , Каталония
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