В Китае кофейня для собак перекрашивает питомцев в панд

В Китае кофейня для собак предложила хозяевам перекрасить питомцев в панд

Китае кофейня для питомцев, расположенная в городе Чэнду, начала предлагать посетителям новую услугу. Здесь теперь можно перекрасить свою собаку в панду.

Стоимость превращения — 1500 юаней (около 212 долларов), пишет газета Chengdu business newspaper. Первыми имидж изменили шесть собак породы чау-чау — постоянные посетители кофейни. Здесь их очень любят и называют "пандособаками", пишет РИА Новости.

Отмечается, что в заведении есть специальный сотрудник, который может провести процедуру окрашивания. При этом, издание подчеркивает, что красить питомцев не рекомендуется — подобная процедура может нанести вред шерсти и коже.