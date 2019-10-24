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В Китае кофейня для собак предложила хозяевам перекрасить питомцев в панд 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
В Китае кофейня для собак перекрашивает питомцев в панд
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
В Китае кофейня для питомцев, расположенная в городе Чэнду, начала предлагать посетителям новую услугу. Здесь теперь можно перекрасить свою собаку в панду.
Стоимость превращения — 1500 юаней (около 212 долларов), пишет газета Chengdu business newspaper. Первыми имидж изменили шесть собак породы чау-чау — постоянные посетители кофейни. Здесь их очень любят и называют "пандособаками", пишет РИА Новости.
Отмечается, что в заведении есть специальный сотрудник, который может провести процедуру окрашивания. При этом, издание подчеркивает, что красить питомцев не рекомендуется — подобная процедура может нанести вред шерсти и коже.
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В мире , РИА Новости , Китай
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