Шварценеггер рассказал о встрече со смертью

«Тело не то»: Шварценеггер вспомнил о встрече со смертью

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции на сердце. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Шварценеггер рассказал, что в марте прошлого года ему проводили операцию по замене легочного клапана, установленного в 1997 году.

«Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем "Терминаторе"», — сказал актер.

Шварценеггер признался, что после операции ему пришлось на несколько месяцев отказаться в спортзале от жима лежа.