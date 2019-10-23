Рыбка вернула мужчине потерянное в море обручальное кольцо

В английском городе Пензанс , графство Корнуолл, мелкая морская рыба помогла мужчине найти потерянное обручальное кольцо. Об этом сообщает газета The Cornishman.

В субботу утром, 19 октября, 44-летний Дэн Левин (Dan Levine) плавал в районе скалистого мыса Баттери Рокс (Battery Rocks). Мужчина признался, что обычно перед заплывом в море снимает обручальное кольцо, однако на этот раз забыл это сделать. Он проплыл около 400 метров и на берегу обнаружил, что с пальца пропало украшение.

«Я разместил в Facebook пост и попросил местных жителей вернуть мне кольцо, если оно случайно попадется им во время снорклинга или рыбалки. Но на самом деле я особо не рассчитывал, что снова его увижу, — рассказывает Левин. — Я переживал, потому что Уна (супруга Дэна — прим. «Ленты.ру») сама разработала дизайн кольца. Мы в браке уже 13 лет. Когда я сказал ей о потере, она тоже расстроилась».

На следующий день супруги Гари и Эмма Спайрс (Gary and Emma Spires) гуляли по мысу и услышали подозрительный всплеск в воде. На поверхности плескалась маленькая черная рыбка. «Гари опустился на колени и увидел под небольшим выступом кольцо, сверкающее под водой, — говорит Левин. — Он мог и не заметить его, если бы не рыбка».

Гари разместил фотографию находки в группе потерянных вещей. Друзья Дэна увидели публикацию и рассказали ему. Оказалось, Спайрс был отцом друзей Левина и его супруги. Однако он не был в курсе, кому принадлежит обручальное кольцо.

«Благодарю всех, кто поделился моим сообщением у себя на странице Facebook, а также Гари, Эмму и маленькую рыбку», — заключил британец.

В мае сообщалось, что в британском городе Рагби мужчина сделал предложение возлюбленной после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое обручальное кольцо. Британка согласилась выйти за него замуж.