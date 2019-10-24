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Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением 

Газета.Ru + ещё 16 26 минут назад
«Ждем аварий»: Украина готовится к проблемам с отоплением
Фото: globallookpress.com
Украинский премьер Алексей Гончарук предупредил о возможных авариях в ходе отопительного сезона из-за изношенности инфраструктуры. При этом он указал, что успешность в предупреждении и ликвидации потенциальных нештатных ситуаций будет зависеть, прежде всего, от властей на местах. Ранее в Киеве указали, что, если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, то страну ждет настоящая техногенная катастрофа.
Ветхость отопительных систем в украинских городах может привести к авариям и прочим неприятностям во время надвигающихся холодов, предупредил председатель правительства Украины Алексей Гончарук.
При этом он указал, что успешность в предупреждении и ликвидации потенциальных аварийных ситуаций будет зависеть, прежде всего, от властей на местах.
«На Украине традиционно очень изношена инфраструктура, поэтому мы ожидаем, что ситуации с авариями, нештатные ситуации в разных городах будет повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. То есть ситуации в разных городах разные, и роль местного самоуправления очень высока», — подчеркнул политик.
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».
«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит», — сказал глава кабмина.
По его словам, Киев занимает позицию: «только новый контракт, только по европейским правилам, только с новым оператором», передает НСН.
«И давайте договариваться с новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки… Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то суррогатные варианты», — добавил глава правительства.
Вскоре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Он пояснил, что, если на Украине не появится независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора до 1 января 2020 года, Украине придется согласиться на продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.
Топ-менеджер отметил, что в данный момент этот вопрос обговаривается с украинскими коллегами. Также глава «Газпрома» добавил, что важно понять, согласно какому законодательству возможно заключить новый договор по транзиту с Украиной, поскольку план Украины о переходе на европейское законодательство — процедура, требующая большого количества времени.
Если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, то страну ждет настоящая техногенная катастрофа — предупреждал экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Он отмечал, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. По его словам, для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через нее проходили 45 млрд кубометров топлива.
«10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов», — указывал Суслов.
Чиновник пояснял, что газопровод через Украину проложен трубами большого диаметра. И при недостатке газа в системе, при отсутствии в трубе нормального давления, трубопровод работать просто не будет.
А это значит, что целые регионы Украины потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет на самом деле техногенная катастрофа, подчеркивал Суслов.
Он добавил, что Германия и Россия отмечали, что при соблюдении определенных условий транзит газа через территорию Украины может сохраниться.
Поэтому Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать к ним неаккуратных чиновников и не делать резких заявлений.
«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную, во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — сетовал он.
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Комментарии1
В мире , Статьи , Украина , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Алексей Гончарук , Виктор Суслов , Газпром , Правительство Украины , Киев
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