«Ждем аварий»: Украина готовится к проблемам с отоплением

Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением

Украинский премьер Алексей Гончарук предупредил о возможных авариях в ходе отопительного сезона из-за изношенности инфраструктуры. При этом он указал, что успешность в предупреждении и ликвидации потенциальных нештатных ситуаций будет зависеть, прежде всего, от властей на местах. Ранее в Киеве указали, что, если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, то страну ждет настоящая техногенная катастрофа.

Ветхость отопительных систем в украинских городах может привести к авариям и прочим неприятностям во время надвигающихся холодов, предупредил председатель правительства Украины Алексей Гончарук.

При этом он указал, что успешность в предупреждении и ликвидации потенциальных аварийных ситуаций будет зависеть, прежде всего, от властей на местах.

«На Украине традиционно очень изношена инфраструктура, поэтому мы ожидаем, что ситуации с авариями, нештатные ситуации в разных городах будет повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. То есть ситуации в разных городах разные, и роль местного самоуправления очень высока», — подчеркнул политик.

Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит», — сказал глава кабмина.

По его словам, Киев занимает позицию: «только новый контракт, только по европейским правилам, только с новым оператором», передает НСН.

«И давайте договариваться с новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки… Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то суррогатные варианты», — добавил глава правительства.

Он пояснил, что, если на Украине не появится независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора до 1 января 2020 года, Украине придется согласиться на продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.

Топ-менеджер отметил, что в данный момент этот вопрос обговаривается с украинскими коллегами. Также глава «Газпрома» добавил, что важно понять, согласно какому законодательству возможно заключить новый договор по транзиту с Украиной, поскольку план Украины о переходе на европейское законодательство — процедура, требующая большого количества времени.

Если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, то страну ждет настоящая техногенная катастрофа — предупреждал экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Он отмечал, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит. По его словам, для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через нее проходили 45 млрд кубометров топлива.

«10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов», — указывал Суслов.

Чиновник пояснял, что газопровод через Украину проложен трубами большого диаметра. И при недостатке газа в системе, при отсутствии в трубе нормального давления, трубопровод работать просто не будет.

А это значит, что целые регионы Украины потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет на самом деле техногенная катастрофа, подчеркивал Суслов.

Он добавил, что Германия и Россия отмечали, что при соблюдении определенных условий транзит газа через территорию Украины может сохраниться.

Поэтому Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать к ним неаккуратных чиновников и не делать резких заявлений.