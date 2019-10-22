Помпео доволен работой Госдепа по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что удовлетворен работой своего ведомства на украинском направлении. Об этом 21 октября сообщил сайт телеканала CNBC

При этом Майк Помпео в очередной раз отверг любые обвинения в адрес президента США Дональда Трампа относительно попыток давления на руководство Украины

«Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине — мы пытались уменьшить уровень коррупции», — приводят слова главы внешнеполитического ведомства США журналисты CNBC.

Как отметил Помпео, администрация Трампа сфокусирована на том, чтобы обеспечить поставки оговоренных ранее систем вооружений Украине.

Госсекретарь рассказал, что он удовлетворен тем, как новая украинская власть борется с коррупцией. «И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заблокировал выделение военной помощи Украине и указал, что он не хотел бы давать деньги коррумпированной стране.