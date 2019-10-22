Новое правительство: Нетаньяху не справился

Углубление политического кризиса в Израиле : премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство. Теперь такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику — Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии «Кахоль-Лаван». Президент Израиля Реувен Ривлин заверил, что постарается не назначать очередные выборы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику — Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии «Кахоль-Лаван».

Объявляя о решении отказаться от своих усилий, Нетаньяху сказал, что он неоднократно пытался сформировать коалиционное правительство, но получил отпор. Президент Израиля Реувен Ривлин сказал, что он даст Ганцу несколько недель для проведения аналогичных переговоров.

Президент также заверил, что постарается не назначать очередные выборы в стране, которая уже проголосовала два раза в этом году. Опрос, проведенный в сентябре, показал, что партия Нетаньяху «Ликуд» получила 31 место в кнессете, а партия Ганца — 33.

Ранее Нетаньяху заявил, что разочарован отказом Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов в парламент, передает BBC.

«Я удивлен и разочарован тем, что Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент (Реувен Ривлин) призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства», — написал Нетаньяху в твиттере.

По его словам, Израилю необходимо сформировать правительство единства, которое будет учитывать интересы все граждан еврейского государства, передает ФАН.

«Государству Израиль необходимо как можно более широкое правительство единства, а не перевыборы и, конечно, не правительство, которое опирается на антисионистские партии», — подчеркнул Нетаньяху.

В прошлом месяце в Израиле прошла встреча лидера «русскоязычной» партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана с Ганцем. Эти переговоры стали первой попыткой Либермана договориться о создании правительства без участия представителей религиозных партий — союзников Нетаньяху — о создании широкой правительственной коалиции.

О подробностях встречи Либерман сообщил сухо: «Я только что закончил встречу с Бени Ганцем. Мы обменялись мнениями и идеями. Если нужно — встретимся еще раз».

Обоих политиков объединяет связь с армией: Либерман был главой военного ведомства , а Ганц руководил Генштабом Израиля. Однако сегодня политические оппоненты пытаются найти возможности для формирования кабинета министров по итогам выборов. При этом Либерман собирается встретиться и с Нетаньяху и также провести с ним разговор о возможности совместных действий.

В настоящее время политический процесс в Израиле подвис в состоянии неопределенности. Причем это было очевидно еще по итогам парламентских выборов, прошедших в апреле 2019 года: тогда явного фаворита не удалось выявить — два главных конкурента: «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», набрали равное количество мест в парламенте — по 35.

В августе сообщалось, что Нетаньяху во время государственного визита на Украину обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским организацию зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Сам израильский премьер назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами с Украины, остаются связующим звеном между двумя странами, и Тель-Авив с Киевом должны эту связь укреплять, передает НСН.

В этой связи американское издание Bloomberg писало, что визит на Украину израильского лидера в разгар напряженных выборов в кнессет — это не уход от борьбы, а перенос предвыборной кампании в Киев, за три тысячи километров от ближайшего израильского избирательного участка.

Американские аналитики отмечали, что в Израиле почти миллион носителей русского языка, и они в большом количестве участвуют в выборах.

Политологи считают, что Нетаньяху рекламирует свою дружбу с Путиным, чтобы заручиться поддержкой русскоязычных избирателей. Огромный баннер с фотографией двух лидеров висит на внешней стене штаб-квартиры «Ликуд» в Тель-Авиве (также на это здание помещен плакат с изображением главы Белого дома Дональда Трампа ).

Стоит отметить, что в России надеются на продолжение сотрудничества с Израилем вне зависимости от итогов выборов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве наблюдают за выборами в израильский парламент.