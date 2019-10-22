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Уважайте суверенитет: Путин рассказал Макрону о Сирии 

Газета.Ru 53 минуты назад
Уважайте суверенитет: Путин рассказал Макрону о Сирии
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии должны неотъемлемо сопровождать международные усилия по стабилизации ситуации в стране. Также лидеры обсудили работу созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета.
Уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии должны быть основой мероприятий по стабилизации ситуации в стране, включая установление контактов между всеми сторонами и обеспечение интересов этноконфессиональных групп — такие тезисы были озвучены в телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает НСН.
Кроме того, для запуска процесса политического урегулирования важно налаживание межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета — согласились лидеры двух государств.
Также лидеры России и Франции затронули тему конфликта на востоке Украины. «От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“ и в контактной группе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В начале октября нынешнего года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием «Источник мира». Турецкая армия проводит ее совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Задача Анкары — борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).
К террористам Турция также причисляет представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG), которые контролируют районы на севере Сирии. При этом Вашингтон считает их союзниками в борьбе с терроризмом.
По словам Эрдогана, эта операция не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие. Вместе с тем он отметил, что если курды сами уйдут с этих территорий, то это будет самый быстрый вариант окончания атак на курдские формирования.
Большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции.
Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.
Вскоре Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого призвал того способствовать прекращению военной кампании в Сирии. Французский лидер также заявил о необходимости активного взаимодействия с Вашингтоном для решения этой проблемы.
Также президент Франции поставил под сомнение состоятельность НАТО из-за военной операции Турции в Сирии. Он пояснил, что Франция входит в НАТО, но о намерении США вывести свои войска Макрон узнал из твиттера.
Кроме того, он заявил, что страна НАТО — Турция — решила атаковать регионального партнера в борьбе против ИГ. Такие действия президент Франции назвал грубой ошибкой.
В МИД Франции заявили о приостановке поставок вооружения для Турции. Остановка экспорта будет длиться в ожидании окончания операции в Сирии. Причиной стало возможное применение военных материалов Турцией на сирийских территориях.
На саммите Евросоюза также будет обсуждаться вопрос о возможном введении санкций против Турции из-за операции «Источник мира». Об этом сообщала госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.
Европолитик подчеркнула, что в настоящее время вопрос на стадии рассмотрения. По словам Моншален, на севере сирийского государства создаются «шокирующие условия для мирных жителей». Саммит Европейского союза пройдет в Брюсселе (Бельгия) с 17 по 18 октября.
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
Об этом она заявила в эфире радиостанции RCI. По ее словам, Турция нарушила критерии нахождения в Североатлантическом альянсе. При этом политик подвергла критике Евросоюз. Ле Пен указала, что ЕС «ничего не делает и ничего не предлагает» по поводу агрессии Турции в Сирии.
Возможной мерой против Анкары, по ее мнению, является прекращение выплат Турции по программе помощи кандидатам на вступление в ЕС.
При этом Путин стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке — об этом написал редактор телеканала BBC Джереми Боуэн в авторской колонке для издания The Sunday Times.
По его мнению, российский лидер не имеет какого-то «волшебного подхода» к Ближнему Востоку — президент России попросту занял место, которое освободилось в этом регионе из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии, передает ФАН.
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В мире , Политика , Статьи , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Свободная сирийская армия , МИД , ЕС , ООН , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Исламское государство , Конституционный комитет Госдумы , Рабочая партия Курдистана , Партия демократического союза , НАТО , Анкара , Киев , Сирия , Турция , Франция
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