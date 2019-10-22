Трудности перевода: Казахстан тормозит переход на латиницу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать утвержденный алфавит для перехода на латиницу. При этом, согласно графику, уже в 2020 году республика должна войти в активную фазу отказа от кириллицы. В частности, в следующем году нововведения должны коснуться дошкольного образования. О том, как Казахстан переходит на латиницу, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает курс своего предшественника Нурсултана Назарбаева по части языковой политики страны. Глава государства поручил усовершенствовать алфавит для перехода на латиницу.

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в [предложенном] алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа», — написал Токаев в Twitter.

В 2017 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переходе на латиницу в срок до 2025 года. Новые паспорта и удостоверения личности начнут выдавать гражданам Казахстана с 2021 года, а в 2024-2025 годах будет совершен переход на латиницу госорганов, образовательных учреждений и СМИ.

В феврале 2018-го он утвердил новый вариант казахского алфавита, основанный на латинской графике. Алфавит состоит из 32 букв. В кириллическом варианте казахского алфавита, который использовался на протяжении почти восьмидесяти лет, их было 42. Сложности, впрочем, возникли почти сразу.

Из двух вариантов алфавита президенту пришелся по вкусу тот, который предполагал обозначение специфических звуков казахского языка при помощи апострофов.

Однако языковеды обратили внимание, что из 32 букв сразу 9 требуют обозначения с надстрочной запятой. Проект был изменен — апострофы исключили из алфавита, вместо них применили новые диакритические знаки наподобие умляутов (например á, ń), а также два диграфа (sh, ch). После этого Казахстан начал постепенно внедрять латиницу в жизнь граждан.

В конце 2018-го в столице по инициативе министерства культуры и спорта был проведен первый диктант на латинице. Глава ведомства заявил, что мероприятие проводится с целью «модернизации общественного сознания». В написании диктанта приняли участие знаменитые общественные и культурные деятели страны, чтобы привлечь внимание к мероприятию.

Примерно в то же время вступили в силу изменения в законе «О государственных символах Республики Казахстан». Название страны на латинице (Qazaqstan) появилось на изображении герба страны.

Фонд развития государственного языка создал мобильное приложение Qazaq Latin Keyboard, которое внедряет в смартфон клавиатуру казахстанского языка на латинице. В феврале 2019 года Назарбаев своим указом убрал надписи на русском языке с банкнот тенге.

Постепенно и образовательные учреждения начали переводить на новый алфавит. Согласно утвержденному графику перехода, уже в 2020 году нововведения должны коснуться дошкольного образования, а в 2021-м на новый алфавит планируется перевести первокурсников университетов.

При этом в государственном бюджете, судя по всему, не планируется оплата перевода учебников.

«Учебники на латинице для нулевого класса будут издаваться с 2020 года. Государственных средств на это затрачено не будет, поскольку издательство учебников находится в конкурентной среде», — заявила в марте прошлого года директор департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Шолпан Каринова.

Однако даже несмотря на это, отказ от латиницы дорого обойдется Казахстану, особенно в системе образования — только на профессиональную переподготовку педагогов уйдет порядка $2 млрд

В Нурсултане уже появилось множество вывесок, написанных на латинице. При этом с нововведениями в столице поспешили — в городе висят вывески с апострофами, которые очень быстро устарели. А некоторые компании реализуют сразу два варианта написания — с апострофом и диакритическими знаками. Некоторые рекламные конструкции и вовсе написаны с ошибками.

Нурсултан Назарбаев во время своего президентства не раз говорил о достоинствах перехода на новый алфавит.

На саммите глав тюркоязычных стран в Кыргызстане в 2018 году он, например, заявил, что перевод на латиницу сблизит тюркские народы. Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан уже давно перешли на латинскую графику. Тем самым они желали подчеркнуть свою независимость от Москвы. Многие приписывают этот же мотив и решению Казахстана, однако сам Назарбаев такую версию всячески отрицает и уверяет, что латинизация не несет политических мотивов.

«Ничего подобного. На этот счет скажу однозначно. Переход на латиницу — это внутренняя потребность в развитии и модернизации казахского языка. Не надо искать черной кошки в темной комнате, тем более, если ее там никогда не было», — заявлял Назарбаев.

Токаев, в отличие от своего предшественника, не так активно высказывался за латинизацию. Однако, судя по его сегодняшнему заявлению, президент не спешит с переходом. Согласно утвержденному графику, совсем скоро Казахстану необходимо уже перевести дошкольные учреждения на латинскую графику.

При этом Токаев заявляет о необходимости усовершенствовать утвержденный алфавит. Это может означать, что совсем скоро на улицах Нурсултана могут появиться вывески с уже третьим вариантом написания названий.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что из-за богатства звуков отражение тюркского языка с помощью латиницы всегда было проблематичным. И, судя по всему, Токаев решил более тщательно провести переход на латинскую графику.

«Я думаю, как человек очень глубоко образованный, он решил предложить ученым все-таки разобраться, каким образом и как, не ставя под сомнение необходимость введения латиницы пока что, — рассказал Владимир Жарихин. — Экспериментов там было много и поэтому он считает, что, может быть, все-таки надо более серьезно подготовиться, прежде чем проводить еще один очередной эксперимент».

Предшественник Токаева считает, что отказ от кириллицы обоснован особенностями «современной технологической среды, коммуникаций, а также научного и образовательного процесса XXI века».

Казахстан, как наиболее развитая и богатая из центральноазиатских республик, не упускает возможности заявить о своем успехе. Нурсултан давно научился развивать отношения одновременно и со странами постсоветского пространства, и с Китаем, и с Западом. Евросоюз является вторым после России торговым партнером Казахстана, который, в свою очередь, давно стал основным партнером Брюсселя в Центральной Азии.

Отказываясь от кириллицы Назарбаев, в том числе, подчеркивал развитость и успех страны. Впрочем, возможно, его преемник, не во всем с ним солидарен.

«Я думаю, ему тоже не очень понятно, каким образом введение новой латиницы создаст приближение к цивилизации. Та же самая Япония к западной цивилизации приблизилась достаточно близко, используя иероглифы», — отмечает Жарихин.

Существует и другая проблема, которую предстоит решить властям при реализации перехода на латиницу. Опасность заключается в том, что будущие поколения не смогут обратиться ко многим научным и литературным трудам, написанным на кириллице — большую часть книг попросту не смогут переиздать на латинице. На это обращает внимание и эксперт.

«А вот то, что будет потеряно огромное количество письменной литературы, именно доступной и именно классиков казахской литературы, потому что русский язык они на латиницу не переводят и русские книги останутся. Они переводят казахский язык, значит, все что создано казахами за эти годы надо будет переиздавать заново или оно будет недоступно казахской молодежи, чтобы знакомится с классиками казахской литературы. Видимо, он все-таки тоже эти моменты учитывает, поэтому решил несколько тормознуть идею», — отмечает эксперт.

При этом, несмотря на все трудности, говорить о перспективах отмены инициативы Назарбаева пока все же не приходится.

«Самая большая проблема в том, что транзит высшей власти в Казахстане продолжается, он не закончен. И в условиях незавершенности транзита любые заявления, даже президента страны Токаева не могут быть свидетельствами принятого решения», — отмечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

После того, как Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, «Известия» со ссылкой на высокопоставленных чиновников в республике сообщили, что правительство Казахстана рассматривает «возможность продлить смену алфавита еще на десять лет».

Однако в министерстве культуры и спорта эту информацию опровергли, отметив, что Казахстан уложится в утвержденный график.

Председатель комитета языковой политики Минкультуры и спорта Галымжан Мельдешов заявил агентству «Sputnik Казахстан», что до 2020 года будут разработаны правила правописания на новом алфавите и IТ-приложения для текстового перекодировщика на латиницу.

«Данное заявление не позволяет сделать однозначный вывод, что есть стремление вернуться к кириллице. Я думаю, что этого не произойдет. В любом случае, есть первый президент лидер нации и все-таки пока он определяет такие вопросы наиболее важные для страны, поэтому корректировка в данном случае касается каких-то недостатков, которые есть в алфавите, но я не думаю, что речь идет о переходе на кириллицу», — уверен Владимир Евсеев.

Сам же Токаев еще в апреле в своем интервью республиканским изданиям «Егемен Казахстан» и «Айкын» рассказал, что переход на латиницу будет происходить согласно утвержденному графику. При этом президент заявил о необходимости учесть общественное мнение по недочетам в алфавите.

В целом, аргументация Токаева в защиту отказа от кириллицы не отличается от его предшественника. «Сегодня Казахстан не отстает от велений времени, соседние страны также выбрали латинскую графику, 90% информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу — один из ключевых этапов духовной модернизации», — подчеркнул Токаев.