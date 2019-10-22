Воскресший покойник вызвал панику на похоронах

В индийском штате Одиша (Орисса) мужчина очнулся во время собственных похорон. Об этом сообщает AsiaOne.

Пропавшего 55-летнего скотовода, который ушел пасти коз и не вернулся, нашли на одном из пастбищ. Он лежал на земле и не подавал признаков жизни. Родственники решили, что он умер, и организовали похороны.

Когда тело опускали в могилу, «покойник» повернул голову. Неожиданное воскрешение вызвало панику у собравшихся. Скотовода немедленно доставили в больницу. Медики полагают, что он потерял сознание из-за сильного жара.

В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондураса перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.