Украина раскритиковал Германию за отрицание «голодомора»

Посол Украины раскритиковал Германию за отрицание «голодомора»

Германии Посол Украины Андрей Мельник заявил, что аргументы немецких скептиков против признания «голодомора» геноцидом украинского народа не выдерживают критики, пишут украинские СМИ.

«То, что Бундестаг впервые начал масштабное публичное рассмотрение вопроса о признании «голодомора», это уже сам по себе своеобразный квантовый скачок. Ведь для немецкого политикума и общественности эта болезненная для каждого украинца тема до сих пор остается — давайте быть откровенными с собой — табула раса», — передает УНИАН слова Мельника.

При этом он отметил, что не стоит недооценивать то колоссальное влияние, которое эти парламентские слушания сами по себе будут иметь на общественное мнение в Германии.

«Конечно, сейчас трудно прогнозировать, как будет выглядеть решение Бундестага относительно признания «голодомора». Хочется особо подчеркнуть: именно парламент, а не министерство иностранных дел ФРГ должен его принять», — сказал Мельник.

По его словам, на самом деле работа в этом направлении только начинается.

«Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета — причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы», — сказал посол.

По словам Мельника, ничто не мешает Бундестагу принять справедливое решение о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

«Ведь ни один из аргументов скептиков, в частности, во-первых, невозможности временного применения именно термина «геноцид», во-вторых, того, что якобы не только на территории Украины бушевал голод, в-третьих, и главное — о чем мало кто прямо говорит, но часто подразумевает — относительно протестов Кремля и осложнения отношений с России — все это не выдерживает серьезной критики. Поэтому украинская сторона продвигает сейчас ряд идей о следующих шагах, чтобы убедить немецких парламентариев», — сказал посол.