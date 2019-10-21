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МИД Германии объяснил, почему украинский «голодомор» нельзя признать геноцидом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Германии объяснили термин «украинский голодомор»
Фото: РИА Новости
Член петиционного комитета Бундестага, депутат от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц рассказал о рассмотрении обращения о признании «голодомора» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года», — сказал Фаатц в интервью Deutsche Welle.
При этом он отметил опасность такого аргумента. «Тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен», — уточнил депутат.
Он также указал на возможность того, что петиционной комитет не передаст петицию в МИД с просьбой воплотить, а, наоборот, отклонит ее.
«Я считаю это неправильным. Коллеги, которые думают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется», — сказал депутат.
Напомним, петиция о признании «голодомора» на Украине 1932-1933 годов геноцидом появилась на сайте немецкого Бундестага в мае 2019 года и собрала более 56 тыс. подписей. Таким образом она преодолела необходимый для рассмотрения порог — 50 тыс. подписей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, для каких целей «голодомор» использует нынешнее политическое руководство Украины.
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Комментарии
В мире , Украина , Бундестаг , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle , Германия
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