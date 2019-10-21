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Facebook удалил четыре сети аккаунтов из Ирана и России 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Аккаунты из России и Ирана удалили на Facebook
Фото: Reuters
Компания Facebook заблокировала четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, в рамках борьбы с зарубежным влиянием, говорится в распространенном в понедельник заявлении организации.
"В рамках наших усилий по противодействию кампаниям по влиянию из-за рубежа этим утром мы удалили четыре отдельных сети учетных записей, страниц и групп в Facebook и Instagram… Три из них происходят из Ирана, одна — из России", — сказано в заявлении.
Целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка, утверждает компания.
"Мы удалили эти сети на основании их действий, а не опубликованного контента. В каждом случае люди, стоящие за этими действиями, координировались друг с другом и использовали подложные учетные записи для выдачи себя за других, что и стало основанием для нашего шага", — отмечается в документе.
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В мире , Интернет , Иран
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