«Они выбрали Россию»: украинский актер призвал отгородиться от Донбасса

Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Obozrevatel.

"Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", — заявил он.

Артист признался, что считает бессмысленной затеей навязывать Украину тем, кто выступает за укрепление отношений с Россией.

"Я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", — добавил он.

При этом Мухарский отметил, что украинцы и жители области совершенно по-разному воспринимают исторический опыт страны.

"У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", — уверен актер.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.