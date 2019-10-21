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«Они выбрали Россию»: украинский актер призвал отгородиться от Донбасса 

РИА Новости 25 минут назад
«Они выбрали Россию»
Фото: CC BY 4.0 / VoidWanderer / Antin Mukharsky, showman, at the Arsenal Book Festival 2019
Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Obozrevatel.
"Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", — заявил он.
Артист признался, что считает бессмысленной затеей навязывать Украину тем, кто выступает за укрепление отношений с Россией.
"Я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", — добавил он.
При этом Мухарский отметил, что украинцы и жители области совершенно по-разному воспринимают исторический опыт страны.
"У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", — уверен актер.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии39
В мире , Украина , Антон Мухарский
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