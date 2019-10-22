Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Император Японии Нарухито восходит на престол 

Вести.Ru + ещё 6
Император Японии Нарухито восходит на престол
Фото: globallookpress.com
В Японии с совершения ритуала в трех императорских святилищах начались мероприятия по восшествию на престол императора Японии Нарухито. Одетый в белые одежды монарх вошел в храм Касикодокоро и сообщил богине Солнца, душам своих предков и божествам, что в этот день состоится церемония интронизации.
Главная церемония интронизации состоится в парадном зале Императорского дворца в 13:00 по местному времени (7:00 по Москве. Как ожидается. в ней примут участие около 2 тысяч человек, среди который премьер-министр Японии, главы обеих палат парламента, председатель Верховного суда, высокопоставленные зарубежные гости.
В ходе церемонии император Нарухито ступит на трон Такамикура и официально объявит о своем восшествии на престол. Далее последует поздравительное обращение премьер-министра и три раунда "банзай" — традиционного приветствия-пожелания императору долгих лет жизни.
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом. Тогда же ему были символически переданы императорские регалии. С восхождением на престол нового императора в Японии началась эра "Рэйва" — "Прекрасная гармония".
По случаю восшествия на престол императора Нарухито правительство Японии приступило к осуществлению амнистии, которая коснется около 550 тысяч человек.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Вести.Ru: последние новости
Майк Помпео: президент США готов воевать с Турцией Майк Помпео: президент США готов воевать с Турцией На Украине упал вертолет, один человек погиб На Украине упал вертолет, один человек погиб Российских актеров в Грузии встретили со скандалом Российских актеров в Грузии встретили со скандалом
Комментарии
В мире , Москва , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Горбачев озвучил победителей в холодной войне132
США перебрасывают танки в Литву
США перебрасывают танки в Литву4
Россия напомнила НАТО про Сталинград
Россия напомнила НАТО про Сталинград228
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США8
«Это опасно»: РФ хотят оставить без детского шампанского
«Это опасно»: РФ хотят оставить без детского шампанского2
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение