Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе 

Бывший министра аграрной политики Украины Тарас Кутовой погиб при крушении вертолета «Робинсон-44» в Полтавской области, передает Strana.ua.
Известно, что 43-летний политик находился за штурвалом арендованной машины. Он направлялся из Киева в Полтавскую область. Крушение произошло около 16.00 около села Тарасенково Оржицкого района.
Тарас Кутовой был членом партии Виталия Кличко «Удар» и депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов. С 2016 по 2018 года занимал должность министра аграрной политики.