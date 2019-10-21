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Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе 

Рамблер + ещё 9 18 минут назад
Бывший министра аграрной политики Украины Тарас Кутовой погиб при крушении вертолета «Робинсон-44» в Полтавской области, передает Strana.ua.
Известно, что 43-летний политик находился за штурвалом арендованной машины. Он направлялся из Киева в Полтавскую область. Крушение произошло около 16.00 около села Тарасенково Оржицкого района.
Тарас Кутовой был членом партии Виталия Кличко «Удар» и депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов. С 2016 по 2018 года занимал должность министра аграрной политики.
В мире , Видео , Происшествия , Украина , Тарас Кутовой , Виталий Кличко , Верховная Рада
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