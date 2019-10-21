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Джонсон бойкотировал заседание парламента по Brexit 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Джонсон бойкотировал заседание парламента по Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не посетил заседание парламента страны, которое было инициировано с целью обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по вопросу Brexit. Об этом сообщает "Би-би-си".
Отмечается, что вместо Джонсона заседание посетил министр по делам Brexit Стивен Баркли.
Уточняется, что депутаты парламента посчитали такое решение неуважительным. Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit.
Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.
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В мире , Борис Джонсон , Стивен Баркли , Парламент Великобритании , Великобритания
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