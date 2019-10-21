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Лукашенко назвал «нормальный» рост женщин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Лукашенко назвал «нормальный» рост женщин
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какого роста, по его мнению, должна быть женщина.
Во время встречи со студентами и слушателями Академии управления, начальник отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Надежда Здрок спросила у президента о критериях эффективности работы госорганов. Однако Лукашенко предложил чиновнице самой ответить на этот вопрос, а после ее ответа, посоветовал не спрашивать о том, что знает сама. На что Здрок заявила, что она маленький человек.
«Какой вы маленький, вы нормальный человек! Слушайте, женщине и не нужно быть выше. Я вообще не сторонник женщин под мой рост, под два метра — зачем? Женщина должна быть 165-175 сантиметров, это нормально для женщины», — сказал Лукашенко и уточнил, что при этом «не против высоких-длинноногих».
Видео разговора опубликовал медиапортал «Первый регион».
Ранее Лукашенко объяснил необходимость женщин во власти тем, чтобы «мужики не дурили».
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В мире , Политика , СНГ , Украина , Александр Лукашенко
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