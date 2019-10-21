Вмешательство в выборы США: в Киеве возобновили дело

Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Генпрокуратура Украины закрыла разбирательство о возможном вмешательстве Киева в американские выборы еще в январе. Ведомство не нашло доказательств подобных действий со стороны украинских чиновников, однако Деркач уверен, что расследование было прекращено незаконно.

«Новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел [экс-президент Петр] Порошенко и представители НАБУ, и восстановить международную репутацию нашего государства», — написал депутат в Facebook.

По его словам, организованная преступная группа в составе руководства НАБУ оказала влияние на американские президентские выборы 2016 года, в частности, за счет разглашения данных досудебного расследования должностными лицами ведомства.

Речь идет о действиях НАБУ во время расследования против руководителя избирательного штаба тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа Пола Манафорта . В 2016 году его заподозрили в нелегальном получении более $12 млн от экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Данное расследование в итоге стало одной из причин отставки Манафорта с поста руководителя штаба Трампа.

Деркач уверен, что директор НАБУ Артем Сытник нарушил закон, когда начал разглашать информацию по делу Манафорта до завершения дела. Парламентарий охарактеризовал действия главы ведомства как вмешательство в избирательную кампанию США.

Кроме того, депутат пообещал передать Генпрокуратуре скриншоты переписки Полины Чиж, помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы, со специалистом по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией департамента юстиции США американского посольства на Украине Анной Емельяновой. Деркач подчеркнул, что согласно переписке,

работники НАБУ передавали в американское посольство данные об уголовных делах, а также получали указания от сотрудников дипмиссии США.

К слову, переписка Чиж и Емельяновой вызвала неоднозначную реакцию в Киеве. В частности, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, судя по всему, НАБУ в ручном режиме управлялся из Вашингтона.

«Переписка позволяет утверждать, что киевские власти сделали Украину заложницей политических интриг и коррупционных афер представителей американского истеблишмента», — заявил политик.

При этом украинские власти якобы пытались повлиять на американские выборы, чтобы дискредитировать Трампа и позволить победить кандидату от демократов Хиллари Клинтон . Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани еще в начале октября заявил о сговоре Киева с демократами. В качестве подтверждения данной теории, юрист опубликовал распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года.

В письме представитель Национального комитета Демократической партии Али Калупа и директор по коммуникациям Луиса Миранда, в частности, обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society, и Манафорта.

Дело против Манафорта на Украине завели именно после публикаций в СМИ, поэтому адвокат связывает переписку Калупы и Миранды с дальнейшим развитием событий.

Стоит отметить, что Джулиани занимался поиском информации о вмешательстве Киева в выборы по просьбе Трампа, как утверждает газета The New York Times. По словам источников издания, американский лидер продолжительное время старается найти необходимые доказательства своей теории.

Трамп уверен, что некие силы на Украине, которые были связаны с Демократической партией, участвовали в распространении компрометирующих материалов о Манафорте во время президентской кампании, добавляет NYT.

При этом возможные подозрения президента США в адрес властей Украины частично подтверждают источники Politico. По данным издания, Киев пытался повлиять на американские выборы, чтобы президентом США стала демократ Хиллари Клинтон — тогдашний противник Трампа.

Киев якобы помогал избирательному штабу Клинтон разоблачать «связи» Трампа и его помощника Манафорта с Россией, чтобы разрушить избирательную кампанию республиканца, подчеркивает Politico.