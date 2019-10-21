Тайную переписку дипломатов об Украине нашли в мусоре

Bild: «cвадебный генерал» Кличко и федерализация Украины — в берлинском мусоре нашли тайную переписку немецких дипломатов

Виталия Кличко. В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине , сообщает Bild. В документах с грифом «секретно» они обсуждают крушение MH17, федерализацию Украины и мэра Киева

США информацию о телефонных переговорах главы Белого дома Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским слил агент ЦРУ , пишет Bild. В Германии же никакие информаторы и разоблачителя не нужны, ведь секретные документы можно найти прямо в мусорном баке. В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине.

На всех распечатанных электронных письмах стоит гриф «Секретно, только для служебного пользования». В одном из них от 10 сентября 2019 года говорится:

«Сегодня во время моего первого визита к польскому послу тот выразил уверенность, что Украина будет вынуждена пойти на федерализацию по российскому сценарию».

В письме от 5 сентября посол Германии в Киеве Бертрам фон Мольтке пишет:

«Свидетель по делу MH17 Цемах освобождён. И триллер, связанный с обменом заключёнными, продолжается».

В другом письме один из дипломатов сообщает о встрече с мэром Киева Виталием Кличко:

«Для Кличко отсчёт уже пошёл. Нам он не раз говорил, что не готов играть роль «исключительно свадебного генерала».

«Но как, несмотря на строгие меры безопасности, секретные документы могли попасть в мусорный бак?» — изумляется Bild.