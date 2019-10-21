На 60% акций «Рустави 2» наложен арест

Суд наложил арест на 60% акций телеканала «Рустави 2» после требований экс-владельцев Давида Двали и Джарджи Акимидзе вернуть их, сообщил их адвокат Каха Коджоридзе.

Двали и Акимидзе подали иск в Тбилисский горсуд с требованием вернуть 60% акций «Рустави 2», иск был принят, передает РИА «Новости» со ссылкой на Коджоридзе.

«В нашем иске было отмечено ходатайство о том, чтобы наложить арест на 60% доли, о которой идет речь, так как существовала опасность того, что до завершения дела Кибар Халваши (новый владелец ТВ) мог продать эту долю. Ходатайство принято, на 60% наложен арест», — сказал адвокат.