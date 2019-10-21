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На 60% акций «Рустави 2» наложен арест 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
На 60% акций «Рустави 2» наложен арест
Фото: РИА Новости
Суд наложил арест на 60% акций телеканала «Рустави 2» после требований экс-владельцев Давида Двали и Джарджи Акимидзе вернуть их, сообщил их адвокат Каха Коджоридзе.
Двали и Акимидзе подали иск в Тбилисский горсуд с требованием вернуть 60% акций «Рустави 2», иск был принят, передает РИА «Новости» со ссылкой на Коджоридзе.
«В нашем иске было отмечено ходатайство о том, чтобы наложить арест на 60% доли, о которой идет речь, так как существовала опасность того, что до завершения дела Кибар Халваши (новый владелец ТВ) мог продать эту долю. Ходатайство принято, на 60% наложен арест», — сказал адвокат.
Напомним, в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство. Президент Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.
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В мире , Кавказ , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Новости
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