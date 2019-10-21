Президент Казахстана раскритиковал латинский алфавит

Президент Казахстана заявил о недостатках латинского алфавита

Утвержденный алфавит для перехода Казахстана на латиницу имеет недостатки. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter.

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта», — написал политик. Он добавил, что «впереди большая работа».

Ранее в сентябре Токаев заявил о предстоящем усилении роли казахского языка. По его словам, «придет время, чтобы он стал языком межнационального общения». Глава государства призвал совместно работать для повышения его статуса.

В апреле 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу.

«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

В 2016 году Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.