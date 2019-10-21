Дуда высказался о планах на 2020 год

Дуда не исключил выдвижения на выборах президента Польши в 2020 году

Действующий президент Польши Анджей Дуда не исключил своего выдвижения на выборах главы государства в 2020 году.

«Я относительно молодой человек и пока не собираюсь на пенсию», — заявил Дуда в интервью Polska Times.

Так он ответил на вопрос, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящие в 2020 году в республике президентские выборы.