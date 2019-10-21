Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуда не исключил выдвижения на выборах президента Польши в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
Дуда высказался о планах на 2020 год
Фото: Reuters
Действующий президент Польши Анджей Дуда не исключил своего выдвижения на выборах главы государства в 2020 году.
«Я относительно молодой человек и пока не собираюсь на пенсию», — заявил Дуда в интервью Polska Times.
Так он ответил на вопрос, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящие в 2020 году в республике президентские выборы.
Ранее стало известно, что правящая партия партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского в Польше набрала 43,59% голосов по итогам выборов в парламент.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
RT на русском: последние новости
Курдские отряды начали покидать сирийский город Рас-эль-Айн Курдские отряды начали покидать сирийский город Рас-эль-Айн В Алеппо студенты протестуют против присутствия войск США В Алеппо студенты протестуют против присутствия войск США Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября
В мире , Анджей Дуда , Ярослав Качиньский , Партия "Право и справедливость" , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае91
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания28
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве33
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой26
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку3
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение