Дуда высказался о планах на 2020 год

Действующий президент Польши Анджей Дуда не исключил своего выдвижения на выборах главы государства в 2020 году.
«Я относительно молодой человек и пока не собираюсь на пенсию», — заявил Дуда в интервью Polska Times.
Так он ответил на вопрос, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящие в 2020 году в республике президентские выборы.
Ранее стало известно, что правящая партия партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского в Польше набрала 43,59% голосов по итогам выборов в парламент.