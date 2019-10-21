Евросоюз согласится продлить Brexit

При этом отмечается, что Британия сможет выйти и раньше февраля (1 или 15 числа каждого месяца), если сделка будет утверждена до окончания отсрочки. Окончательное решение в альянсе не будет принято до тех пор, пока не станет окончательно ясно о договоренностях в британском парламенте на этой неделе. В случае появления более серьезных сложностей у Джонсона, таких как решение провести повторный референдум, отсрочка может продлиться до июня.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.