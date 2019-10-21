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Евросоюз согласится продлить Brexit 

Lenta.ru 1 час назад
Евросоюз согласится продлить Brexit
Фото: globallookpress.com
Европейский союз отложит процедуру выхода Великобритании до февраля, если ее премьер-министр Борис Джонсон не сможет заключить сделку на этой неделе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.
При этом отмечается, что Британия сможет выйти и раньше февраля (1 или 15 числа каждого месяца), если сделка будет утверждена до окончания отсрочки. Окончательное решение в альянсе не будет принято до тех пор, пока не станет окончательно ясно о договоренностях в британском парламенте на этой неделе. В случае появления более серьезных сложностей у Джонсона, таких как решение провести повторный референдум, отсрочка может продлиться до июня.
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.
Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.
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В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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