В Белоруссии Польша повторяет свои украинские ошибки

«Они приготовили смену Лукашенко». Польша повторяет свои ошибки на Украине

Варшава активно работает над "демократизацией" Украины Белоруссии : воспитывает оппозиционных политиков, раздает стипендии и карты поляка. В Киеве это дало своеобразный результат — к власти пришли националисты, идейные потомки тех, кто устроил волынскую резню. Отношения двух стран ухудшились. Но Польша продолжает поддерживать белорусских националистов и действовать вопреки собственным экономическим интересам. О том, кто платит за амбиции Речи Посполитой, — в материале РИА Новости.

Майдан — теперь и в Варшаве

О влиянии Польши на Майдан говорили не раз. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев упоминал, что активистов "революции достоинства" тренировали в польских и прибалтийских лагерях. А депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке признавался, что снайперы Майдана готовились у него на родине.

Официальная Варшава все это отрицала.

"Утверждения о том, что активисты Майдана были обучены и экипированы в Польше, ложные. Это часть информационной и пропагандистской войны, которую ведет Россия", — подчеркивал представитель польского МИД Марчин Войцеховский.

Хотя многие польские эксперты указывали: Варшава давно налаживала связи с украинскими активистами.

Польские политики поддерживали Майдан вполне открыто. Например, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек и лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в декабре 2013-го выходили с митингующими на площадь Независимости в Киеве. Депутат сейма от партии "Право и справедливость" Малгожата Гошевска даже собиралась переночевать в палатке на Майдане, чтобы гарантировать своим дипломатическим паспортом безопасность демонстрантов.

Интересно, что в 2017-м связанный с поддержкой Майдана польский фонд "Открытый диалог" попал под подозрение в самой Варшаве. Министр-координатор силовых ведомств Мариуш Каминьский попросил проверить организацию. Были опасения, что польская оппозиция устроит протестные акции по образцу "революции достоинства" в Киеве.

Поляк — главный герой Белоруссии

В Польше привечают и оппозиционных политиков из соседней Белоруссии. На "демократизацию" соседей работают несколько фондов — имени Казимира Пулаского, Стефана Батория , "Образование для демократии", "Свобода и демократия". Центр изучения Восточной Европы Варшавского университета присуждает стипендии имени Кастуся Калиновского. Денежное пособие получают студенты, "которые были выгнаны из вузов Белоруссии, арестованы либо по политическим причинам не могут там учиться". Название символично: польский революционер Калиновский подбивал белорусских крестьян бунтовать против России.

Там же, в Польше, обосновался главный оппозиционный политик Белоруссии, бывший кандидат в президенты республики Владимир Некляев. В 2010 году он во время прямого включения из центра Варшавы убеждал сторонников в верности своего курса:

"Польша — с нами!"

А в 2017-м его сняли с поезда в Бресте: "диссидент" ехал из Варшавы, чтобы принять участие в националистических митингах, приуроченных к так называемому Дню воли (отмечается 25 марта в память непризнанной Белорусской народной республики). Тогда официальный Минск разрешил оппозиции отпраздновать эту дату.

Перед поездкой на родину Некляева принимал замминистра иностранных дел Польши Марек Зюлковский. Вместе с ним аудиенции удостоились еще два оппозиционера: Анна Канопацкая и Алесь Беляцкий . Оба тоже после консультации направились в Белоруссию.

Информационную поддержку белорусской оппозиции оказывает канал "Белсат", вещающий из Польши. Зарплату редакции выплачивают польские налогоплательщики, что у некоторых вызывает недоумение: почему они должны тратиться на "демократизацию" Белоруссии?

"Польша совершенно не заинтересована в белорусском национализме, напоминающем новолитовский или западноукраинский", — отметил один из лидеров польского Национального движения Роберт Винницкий.

Варшава активно раздает на Украине и в Белоруссии так называемую карту поляка, подтверждающую польское происхождение. Этот документ дает право посещать историческую родину без визы, а также работать и учиться в Польше. Карту поляка получили порядка 140 тысяч граждан Белоруссии и примерно 100 тысяч украинцев. Минск относится к этой инициативе без всякого энтузиазма. Конституционный суд республики признал, что польский закон "О карте поляка" нарушает международное право, а парламент запретил пользоваться этой картой депутатам и чиновникам.

Кто оплачивает политику Польши

В отношениях с Белоруссией и Украиной Варшава следует доктрине Ежи Гедройца — родившегося в Минске польского публициста, говорит старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Вадим Волобуев.

"Суть ее в том, что поляки должны отказаться от мечты восстановить Большую Речь Посполитую "от можа до можа" (то есть от Балтийского моря до Черного. — Прим. ред.), вместо этого надо всячески поддерживать стремление к независимости Литвы, Белоруссии и Украины. На практике это выливается в инициативы типа "Восточного партнерства", к которой подключили даже Азербайджан. И конечно, Варшава всячески поощряет все формы консолидации Украины и Белоруссии с ЕС, пытаясь вывести их из-под влияния России", — объясняет эксперт РИА Новости.

По мнению Волобуева, для реализации этой концепции Польша готова поступиться даже экономическими интересами.

"Сейчас уже многие забыли, что "Северный поток", с которым Варшава так борется, должен был идти по территории Польши. Это было выгодно, но поляки поддержали Украину, которая при таком варианте выпадала из числа важных транзитеров. И Москва направила трубопровод в обход", — приводит он пример.

Главное — противостоять России.

"Помните историю с литовским нефтеперерабатывающим заводом "Мажейкяй нафта"? Тогда польская компания "Орлен" купила его, лишь бы он не достался российским компаниям, — говорит Волобуев. — Приобретение оказалась для поляков не слишком выгодным".

Придерживаться столь затратной политики Варшаве помогает европейское финансирование. С 2004 года Польша получила от ЕС больше денег, чем вся Европа по американской программе помощи — плану Маршалла — после Второй мировой войны, подчеркивает собеседник РИА Новости. И хотя правящая партия "Право и справедливость" затеяла дорогостоящее переоснащение армии и реализует программу широкой социальной помощи, это не изменит внешнюю политику — денег пока хватает.

Аналитик Центра общественно-политических исследований "Русская Балтика" Александр Носович указывает на то, что некоторые польские общественные деятели трактуют доктрину Гедройца еще более радикально:

"Независимые Белоруссия и Украина считаются плюсом при условии, что они враждебны России, в идеале — находятся под протекторатом Польши. Варшава тут действует, исходя из собственных представлений, а также как проводник политики США и в какой-то степени Евросоюза".

Такой подход дает причудливые результаты.

"Украина стала анти-Россией, но вот попытки взять Киев под контроль не увенчались успехом. Политико-олигархический класс Украины сам договаривается с американцами, и посредники в лице поляков никому не нужны. Более того, после Майдана к власти пришли националисты, которые в польском обществе воспринимаются как идейные наследники тех, кто проводил геноцид поляков", — напоминает Носович.

"Резню поляков Украинской повстанческой армией* в 1943-1944 годах остановили наступающие советские войска. В Польше не любят об этом вспоминать, но и не забывают. И никто не собирается ничего прощать бандеровцам", — уверен собеседник РИА Новости.

Однако, несмотря на полученный на Украине урок, в Белоруссии Варшава все так же делает ставку на националистов. Попытка привести их к власти провалилась в 1994 году, когда на выборах победил нынешний президент Александр Лукашенко . Но Польша продолжает предпринимать усилия в этом направлении, считает эксперт. Он подчеркивает:

"Варшава — донор белорусской оппозиции. Польша уже создала в Белоруссии контрсистему, которая должна прийти на смену Лукашенко в случае кризиса".

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* Экстремистская организация, запрещенная в России