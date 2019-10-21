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США захотели остаться в Сирии 

Lenta.ru 17 минут назад
США захотели остаться в Сирии
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы оставить несколько сотен американских военных в восточной Сирии. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что речь идет о 200 бойцах специального назначения армии США. Среди них останутся те солдаты, которые уже имеют опыт борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Одной из целью американцев может также стать препятствование продвижению российских и сирийских сил к нефтяным районам.
Предположительным местом дислокации станет территория недалеко от границы с Ираком. Подчеркивается, что Трамп задумался о таком варианте действий после резкой критики его решения о выводе войск.
14 октября сообщалось, что после начала турецкой военной операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев. Их переправляли в Ирак по воздуху: с аэродрома в сельской местности в районе города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством».
7 октября стало известно, что США отказались помогать курдам против Анкары. Американские военные вывели свои войска рядом с местом проведения операции в Сирии.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , США
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