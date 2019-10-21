В Чили введен режим ЧП

В ходе массовых беспорядков погибли 10 человек.

Протесты происходят из-за повышения цен на метро. С 6 октября они поднялись на 30 песо ($0,042). Сначала чилийцы проводили мирные акции, однако к 18 октября они переросли в столкновения с правоохранителями. Демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в столице страны. Затем они стали поджигать автобусы и здания. Для борьбы с протестующими власти Чили мобилизовали армию.

Задержано уже свыше полутора тысяч протестующих. В ряде туристических городов объявлен комендантский час. По сообщениям пресс-службы метрополитена, в результате беспорядков разгромлена почти четверть всех станций чилийского метро. Общий ущерб оценивается в $200 млн Чрезвычайное положение объявлено в ряде популярных у туристов городов: в первую очередь это регион Вальпараисо, который находится на берегу Тихого океана и привлекает многих путешественников своими белоснежными пляжами. Кроме того, режим ЧП действует в городах Талька, Чильян и Чильян Вьехо, Темуко, Падре-лас-Касас и Пунта-Аренас.

Как сообщает радио BioBioChile, режим ЧП введен также в регионе Антофагаста, который находится находится в пустыне Атакама.