«Хаос и обрушение стран становятся нормой»

Шойгу заявил о деградации международных отношений

Некоторые страны мира пытаются изменить существующую систему международных отношений, исходя из собственных национальных интересов во вред другим странам, хаос и обрушение государственности стран становятся нормой, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу

"Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны", — сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума.

По оценке министра, "в настоящее время происходит деградация международных отношений, на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями".

"На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", — сказал Шойгу.

Он считает, что годовщина разгрома фашизма — повод для переоценки глобальных вызовов и угроз. "В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома фашизма и милитаризма. Это повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности", — заявил министр.

Шойгу также заявил, что Сяншаньский форум "традиционно позволяет представителям разных стран открыто обмениваться мнениями по самым актуальным проблемам международной безопасности".

Он поблагодарил министерство обороны Китая и лично главу военного ведомства Вэй Фэнхэ, Китайскую ассоциацию военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований "за прекрасную организацию форума и приглашение выступить на этой авторитетной площадке".

Форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, ещё шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.