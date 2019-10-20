Зеленского пригласили на интронизацию японского императора

Зеленского пригласили на интронизацию императора в Японии

Отмечается, что украинский лидер посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито. Мероприятие представляет собой публичное провозглашение нового монарха.

Кроме того, в рамках поездки, которая пройдет с 21 по 24 октября президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ , а также с рядом членов парламента страны и представителями бизнеса.

Также Зеленский запланировал встречу с несколькими лидерами зарубежных стран, однако их имена не уточняются.