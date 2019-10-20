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Зеленского пригласили на интронизацию императора в Японии 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Зеленского пригласили на интронизацию японского императора
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Японию. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что украинский лидер посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито. Мероприятие представляет собой публичное провозглашение нового монарха.
Кроме того, в рамках поездки, которая пройдет с 21 по 24 октября президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с рядом членов парламента страны и представителями бизнеса.
Также Зеленский запланировал встречу с несколькими лидерами зарубежных стран, однако их имена не уточняются.
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В мире , Украина , Синдзо Абэ , Владимир Зеленский , Япония
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