Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне

Сирийская армия окружила турецкие силы в городе Рас-эль-Айн , откуда ранее отступили курды, против которых Анкара ведет свою операцию. Об этом заявила депутат парламента САР Джансет Казан.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, нет никакой опасности, что город будет оккупирован турками.

"Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас-эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит… турецкая армия сейчас окружена сирийской", — отметила Казан.

Она выразила уверенность, что, в конце концов, вся территория Сирии перейдет под контроль законного правительства.

"Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации — ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны", — подчеркнула Казан, добавив, что уже 90 процентов территории страны подчиняется Дамаску.

По ее словам, особую роль в борьбе с террористами сыграла Россия и другие союзники САР.

Напомним, Анкара начала свою операцию "Источник мира" 9 октября, нанеся удары по ряду целей на границе двух стран. 12 октября армия Турции взяла под контроль сирийский город Рас-эль-Айн, затем — Телль-Абъяд. По соглашению между Анкарой и Вашингтоном на прошлой неделе операция была приостановлена, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону вдоль границы.