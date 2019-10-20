В Чили три человека погибли из-за беспорядков

В Чили три человека погибли в результате беспорядков

Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили , который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.

Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал 24 Horas, что власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций. Он продлится с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер", — заявила журналистам мэр Сантьяго Карла Рубилар. Запись выступления появилась в твиттере мэра.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.

В субботу власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.