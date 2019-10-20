Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чили три человека погибли в результате беспорядков 

РИА Новости 3 часа назад
В Чили три человека погибли из-за беспорядков
Фото: РИА Новости
Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.
Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал 24 Horas, что власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций. Он продлится с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).
"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер", — заявила журналистам мэр Сантьяго Карла Рубилар. Запись выступления появилась в твиттере мэра.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро — на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.
В субботу власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
В мире , Происшествия , Себастьян Пиньера , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неприемлемо»: в Грузии протестуют из-за театра России
«Неприемлемо»: в Грузии протестуют из-за театра России11
Как «Тополь» предотвратил третью мировую
Как «Тополь» предотвратил третью мировую6
Названа главная версия прорыва дамбы под Красноярском
Названа главная версия прорыва дамбы под Красноярском46
«Умные» четки из Ватикана взломали за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана взломали за 15 минут1
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко51
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
04:56
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
Общество
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
03:27
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
Украина В мире
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение