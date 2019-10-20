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Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир 

РИА Новости 10 минут назад
В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм. Да, это из очередной фантастической книги, вышедшей на Западе. И все бы ничего (мало ли подобной макулатуры издается у них), но этот сюжет пытаются навязать тамошнему обывателю как реалистический прогноз вероятных событий ("русские уже начали реализовывать данный сценарий").
Здесь важно отметить дату: 2024 год. Она упоминается все чаще и чаще. Напомним, еще недавно для авторов подобных сценариев заветным рубежом был 2017-й. На протяжении длительного времени некоторые из них повторяли: "В 2017 году Россия развалится". Причем на вопрос, почему именно тогда, многие из них отвечали: "Интуитивно наметил эту дату". Семнадцатый год минул — и все те, кто пророчил катастрофу, начали придумывать новый час "Х". Теперь хотя бы у них есть какое-то объяснение следующей вехе: в 2024 году, как известно, планируются очередные выборы президента России.
Итого: украинские ресурсы распространяют новые прогнозы о том, что уж после 2024 года Российскую Федерацию точно разорвет.
Боевики праворадикальной группы С14, которую даже Госдеп США причислил к "группам ненависти", начали свою акцию на переезде в Крым, где заставляют водителей проезжать по плакату "Крымчанин, жди Украину! 2024!"
На Западе тоже активно рассуждают о том, начнется ли в России хаос в 2024 году, или обойдется.
И, наконец, в ход пошла фантастика "сверхближнего прицела".
Так, кстати, было и перед 2017 годом. В 2016-м сверхактивно продвигалась как бы фантастическая книга "2017 год. Война с Россией". Причем автором ее был высокопоставленный британский генерал Ричард Ширрефф, который до этого был заместителем командующего сил НАТО в Европе. Согласно его творению, коварный Кремль начинал операцию против Запада 9 мая 2017 года, уже 18 мая первой жертвой российской армии должна была пасть Латвия, а 27 мая российская подлодка "Краснокаменск" в Балтийском море топила головной авианосец Флота Ее Величества Queen Elisabeth.
Тогда эту книгу представляли не просто как бредовую фантазию отставного генерала, а как реальный сценарий событий. Ее использовали в качестве аргумента в спорах о коварстве России на круглых столах и активно обсуждали различные кремленологи. Семнадцатый год прошел — и о ней быстренько забыли.
Было бы странно, если бы сейчас обошлось без ремейка. И в Швеции издана книга "Крах-2024". В ней описано, как в 24-м коварные русские развяжут глобальную гибридную войну против Запада. Сначала они возьмут под контроль финансовую систему, дабы нивелировать удар экономических санкций против себя. А уже потом начнут захватывать другие страны.
Что характерно: в эту безумную книгу вплетены фамилии реальных политиков и общественных деятелей нынешней России. Только Путин упоминается 89 раз. А демонизированный на Западе бизнесмен Пригожин вообще лично злодействует направо и налево.
По сценарию книги агрессивные действия коварной России начнутся с Черногории, где вооруженная до зубов банда мотоциклистов "Ночные волки" (кто ж еще) устроит госпереворот. Затем на сторону России перейдут Сербия и Болгария. Потом Кремль начнет вторжение на юг Украины из Крыма и… той же Болгарии (ну не заметил фантаст на карте Румынии, лежащей между болгарами и украинцами). Операция будет проводиться с одной простой целью: "Довольно скоро Пригожин станет российским губернатором вассального государства Украина". Ну а в конечном итоге жертвой станет Стокгольм, который Россия просто взорвет, дабы запугать Запад. Причем выбор цели объясняется тоже просто: поскольку Швеция не является членом НАТО, западные союзники не вступятся за нее.
Для чего же Кремлю, ФСБ, ГРУ (фантаст перечисляет там массу российских структур, чьи названия он когда-то слышал) это надо? Все по той же причине: удержать власть в своих руках после 2024 года. То есть описывается все та же "проблема 2024", которой бредит Украина, но цель иная: в Швеции сейчас активно ломаются копья по вопросу возможного присоединения страны к НАТО, поэтому шведов надо припугнуть.
Самое печальное, что автор этой фантазии — тоже (как и в случае с генералом Ширреффом) довольно известный в своей стране человек. Шведский экономист, постоянный автор тамошних основных изданий, обладатель премий "Лучшая книга года" по версии ряда финансовых газет Стефан Фьольстер.
Творение, содержащее очевидные признаки клеветы, активно раскручивается в шведской прессе и позиционируется как мудрое предупреждение "наивной Швеции" (читателям сообщают о том, что Москва якобы "уже реализует" этот сценарий).
Фьольстер на страницах Svenska Dagbladet (одна из самых тиражных газет страны) на полном серьезе пишет: "Все кусочки этого пазла — преступления, которые случились совсем недавно, планируются или уже совершаются, но пока не раскрыты. <…> Поэтому мой триллер — не просто развлекательное чтение, но и хороший повод поразмышлять над будущим Швеции".
То есть скандинавский обыватель должен воспринимать это не как бред беллетриста, а как серьезную аналитику.
Почти наверняка за шведским экономистом-фантастом последуют другие.
А когда 2024-й канет в Лету, тут же начнут придумывать новую веху.
Но Россия, как известно, "вот-вот развалит" всю свою историю. Нам не привыкать.
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Комментарии1
В мире , Ричард Ширрефф , ФСБ , Ночные волки , ГРУ , Госдеп США , НАТО , Болгария , Республика Крым , Сербия , Стокгольм , Черногория
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