Трамп признался в любви к россиянам

Трамп обозвал Клинтон и признался в симпатии к России

Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

По словам президента США, его также называли большим любителем России.

"Действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди", — написал он.

Трамп добавил, что Клинтон "сошла с ума".

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