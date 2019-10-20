Трамп признался в любви к россиянам

Президент США Дональд Трамп оценил в своем Twitter высказывание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая участвовала вместе с нынешним главой государства в президентской гонке в 2016 году.
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией.
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
По словам президента США, его также называли большим любителем России.
"Действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди", — написал он.
Трамп добавил, что Клинтон "сошла с ума".
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Клинтон заявила, что у России есть фаворитка на пост президента США — Экс-кандидата в президенты США от "зеленых" заподозрили в связях с Россией