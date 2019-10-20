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Трамп обозвал Клинтон и признался в симпатии к России 

Газета.Ru + ещё 3 58 минут назад
Трамп признался в любви к россиянам
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп оценил в своем Twitter высказывание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая участвовала вместе с нынешним главой государства в президентской гонке в 2016 году.
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией.
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
По словам президента США, его также называли большим любителем России.
"Действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди", — написал он.
Трамп добавил, что Клинтон "сошла с ума".
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В мире , США , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп
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