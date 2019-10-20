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Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, решение связано с иррациональной враждебностью СМИ и демократов. Он добавил, что он больше не рассматривает курорт как место проведения саммита.
"Я полагал, что сделал что-то очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт… Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США", — написал американский лидер.
Трамп отметил, что будут подбираться другие варианты, включая загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид.
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В мире , Дональд Трамп , Майами , США
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